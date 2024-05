Palmeiras x Santos (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (11), às 15h, o Palmeiras e o Santos se enfrentam no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A renda do jogo, que contará com torcida única alviverde, será direcionada para auxiliar as vítimas das intensas chuvas no Rio Grande do Sul. Os torcedores do Palmeiras têm a opção de adquirir os ingressos através do site palmeiras.soudaliga.com.br. Além disso, as entradas também estarão disponíveis para compra na bilheteria do estádio no próprio dia do jogo (11), das 12h até o intervalo da partida, pelo portão principal.

Onde assistir

A partida clássica será transmitida pela TV Brasil e pelo canal Goat no YouTube.

Como chegam Palmeiras e Santos

O Palmeiras encontra-se na segunda posição do torneio nacional, acumulando, em suma, 19 pontos em nove jogos disputados: seis vitórias, um empate, duas derrotas, com 19 gols a favor e 11 contra. Na última rodada, a equipe enfrentou o Cruzeiro e saiu vitoriosa com um placar de 2 a 1, no Estádio Castor Cifuentes, situado em Nova Lima (MG).

A situação no Santos, entretanto, não é das melhores. As Sereias da Vila, em resumo, acumulam duas derrotas consecutivas, uma delas por 7 a 0 para o Flamengo. Por isso, a tendência é que o técnico Gláucio Carvalho faça alterações na equipe. O retrospecto recente, por fim, deixou o clube na 12ª posição, com oito pontos.

PALMEIRAS X SANTOS

10ª Rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 11/05/2024, às 15h

Local: Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)

PALMEIRAS: Natacha, Bruna, Poliana, Patty Maldaner e Fê Palermo; Yngrid, Isa Amaral, Brenna e Tainah Maranhão; Amanda e Laís. Técnica: Camila Orlando

SANTOS: Olivia McDaniel, Livia, Camila, Janaína e Dani; Karla Alves, Suzane, Larissa e Taisinha; Ketlen e Carol. Técnico: Gláucio Carvalho

Árbitra: Rejane Caetano da Silva (Fifa-RJ)

Assistentes: Patrícia Carla de Oliveira (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

