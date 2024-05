Estoril x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24. Afinal, neste sábado, o Sporting visita o Estoril pela da 33ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio António Coimbra da Mota, às 14h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Estoril

O Estoril ainda briga contra o rebaixamento, mas pode se livrar da segunda divisão já nesta rodada. Para isso, porém, precisa vencer seu jogo e torcer por derrota do Portimonense, que encara o Rio Ave. Caso não escape, o clube pode deixar a permanência bem encaminhada.

Como chega o Sporting

A Turma do Alvalade, entretanto, apenas cumpre tabela na Liga Portugal. Com o título já conquistado, afinal, os comandados de Rúben Amorim aproveitam as últimas partidas da temporada sem nenhum tipo de pressão.

ESTORIL X SPORTING

Liga Portugal 2023/24 – 33ª rodada

Data e horário: 11/05/2024, 14h (de Brasília)

Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Cascais (POR)

ESTORIL: Marcelo Carné; João Basso, Pedro Álvaro e Bernardo Vital; Pina, Vinicius Zanocelo, Michel e Rodrigo Gomes; Fabrício Andrade, Cassiano e João Marques. Técnico: Vasco Seabra

SPORTING: Diogo Pinto; Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio; Catamo, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Trincão, Gyökeres e Pote Gonçalves. Técnico: Rúben Amorim

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

VAR: Rui Oliveira

