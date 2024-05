Al-Hilal, de Jorge Jesus, pode ser campeão saudita neste sábado; saiba onde assistir

O Al-Hilal tem a chance de confirmar o título do Campeonato Saudita 2023/24 neste sábado. Afinal, a equipe do técnico Jorge Jesus recebe o lanterna Al-Hazm e pode terminar a rodada com o troféu nacional pela 19ª nona vez.

A partida acontece no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, às 12h (de Brasília). O jogo terá transmissão da Bandsports, Bandplay, Band.com.br e dos canais Esporte na Band e Goat no Youtube.

A conta para o Al-Hilal confirmar o título, aliás, é bem simples. Com 86 pontos, o time de Jorge Jesus precisa apenas de um ponto para ser campeão com três rodadas de antecedência. Caso vença, obviamente, o título estará mais do que confirmado. Nos últimos 23 jogos no torneio a equipe conquistou incríveis 23 vitórias. O Al-Hazm, por sua vez, será rebaixado se terminar a partida derrotado.

Se o time de Jorge Jesus perder, porém, a definição seguirá para a próxima rodada, quando o clube enfrenta o rival Al-Nassr. A equipe de Cristiano Ronado e Luís Castro, aliás, é justamente quem ainda está na briga pelo título, com chances remotíssimas.

Prováveis escalações de Al-Hilal x Al-Hazm

Al-Hilal: Bono; Tambakti, Koulibaly e Al Bulayhi; Abdulhamid, Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Renan Lodi; Michael, Malcom e Mitrovic.

Al–Hazm: Dahmen; Al Absi, Paulo Ricardo e Bruno Viana; Al Thani, Moreno, Al Mousa, Tozé e Qasheesh; Selemani e Badamosi.

