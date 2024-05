Antero Greco está nos seus ‘dias finais’, diz Paulo Soares

O jornalista Antero Greco, de 68 anos e comentarista dos canais ESPN, está nos “dias finais”, de acordo com o apresentador Paulo Soares, conhecido como Amigão. A dupla comanda o programa ”SportsCenter” e são amigos próximos há anos.

Paulo contou que Antero estava com um tumor cerebral desde 2022, e lutou para se recuperar, mas “agora não há mais o que fazer”. O texto relata que os sinais vitais de Antero ainda respondem bem, mas ele está desacordado e se alimenta apenas por sonda. O jornalista está internado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, e não se comunica mais.

“Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente”, disse Soares.

Ainda de acordo com Paulo Soares, o apresentador está rodeado de familiares, assim como amigos que tiveram a oportunidade de visitá-lo nos últimos dias para as despedidas. Após o diagnóstico de tumor cerebral, Antero fez duas cirurgias e também passou por radioterapia e quimioterapia. Recentemente ele teve uma piora no quadro.

Recentemente, Antero Greco passou mal ao vivo durante um programa e precisou ser retirado às pressas do estúdio. Por conta disso, ele precisou antecipar uma cirurgia que estava marcada há alguns meses e começou o processo de radioterapia.

