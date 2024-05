Raphael Veiga quer voltou a ser o jogador decisivo do Palmeiras na última partida. Afinal, ele marcou dois gols na goleada por 5 a 0 em cima do Liverpool-URU, pela Libertadores. O bom desempenho veio após duas semanas de um desabafo do meio-campista, admitindo que não vivia uma grande fase. O camisa 23 falou também que se sentia incomodado quando perguntavam a Abel Ferreira, o motivo do seu fraco futebol nos últimos embates.

“Eu ficava incomodado com as pessoas às vezes perguntando para o Abel em entrevista o que estava acontecendo comigo e tudo mais. Acho que toda vez que eu, Raphael, assumo a responsabilidade daquilo que acho que tenho que assumir, fico em paz comigo mesmo. Aí vai das pessoas concordarem e tudo bem”, disse Veiga, que prosseguiu.

“Por isso falei aquilo e nada muda. Fiz dois gols hoje (quinta), estou feliz, mas não sou o que as pessoas vão dizer, não sou o melhor do mundo, nem melhor meia. Eu sou eu, vou continuar trabalhando e estou em paz”, completou.

Com os dois gols diante do Liverpool, Raphael Veiga chegou aos nove na temporada, além das quatro assistências. Com 13 participações em gols, ele é um dos jogadores mais decisivos na temporada.

“Eu, mais do que ninguém, sei o que sou independente dos meus resultados. Eu não sou o Raphael Veiga quando faço gol ou quando deixo de fazer. Lógico que gosto de fazer gol, fazer o meu melhor, mas vão ter vezes que as coisas não vão sair”, finalizou o meia.

Veiga tenta manter confiança em alta

Com sua confiança recuperada, Veiga deve ser novamente titular neste domingo (12), às 16h, para encarar o Athletico Paranaense, pela sexta rodada do Brasileirão, na Arena Barueri.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Veiga recupera confiança e brinca com desabafo: ‘Ficava incomodado’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.