City goleia Fulham em Londres e volta a liderar o Inglês

O Manchester City segue muito bem na sua caminhada para a conquista do tetracampeonato inglês. Neste sábado (11/5), foi até Londres e, no estádio Cottage, goleou o Fulham por 4 a 0. O lateral-esquerdo Gvardiol foi o cara, com dois gols. Foden e Álvarez marcaram os outros.

Assim, o City vai aos 85 pontos, contra 83 do Arsenal, que ainda jogará na rodada (contra o United, neste domingo). Porém, é bom citar que ao fim da rodada restarão apenas mais dois jogos para o Arsenal, enquanto os Citizens jogam mais três partidas. Assim, caso o Arsenal perca seu jogo deste domingo, bastará ao City vencer o Tottenham nesta terça para garantir o tetra.

Manchester City não vacila em Londres

Fulham e City iniciaram o jogo trabalhando muito passes curtos, ao estilo tiki-taka. Mas os citizens, fazendo marcação alta, obrigava o time da casa a, algumas vezes a rifar a bola. Dessa maneira, a primeira finalização demorou a sair, apenas aos 13 minutos. Mas virou gol. Após muita troca de bola, o zagueiro Gvardiol, que no time inglês é lateral-esquerdo, avançou, triangulou com De Bruyne, enrou na área cortando a marcação dupla de Castagne e Diopp, e, na entrada da área, bateu na saída do goleiro Leno. belo tento do croata.

No segundo tempo, o jogo foi mais animado. Bernardo Silva obrigou Leno a fazer ótima defesa e o Fulham deu trabalho a Ederson com Traoré e Muniz. Mas o belo gol de Foden, aos 13 minutos, deu ao City uma confortável vantagem de 2 a 0. Aos 26, Bernardo Silva cruzou pela direita e Gvardiol apareceu de surpresa pela esquerda para fazer o terceiro gol. E ainda deu tempo para, nos acréscimos, Álvarez (que entrou no segundo tempo na vaga de Haaland) marcar o quarto gol dos visitantes, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu.

Jogos da 37ª rodada do Inglês

Sábado (11/5)

Fulham 0x4 City

Everton x Sheffield – 11h

Werst Ham x Luton Town – 11h

Bournemouth x Bretnford – 11h

Wolverhampton x Crystal Palace -11h

Tottenham x Burnley – 11h

Newcastle x Brighton – 11h

Nottingham Forest x Chelsea – 13h30

Domingo (12/5)

Manchester United x Arsenal – 12h30

Segunda (13/5)

Aston Villa x Liverpool – 16h

