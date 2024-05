O técnico Luis Zubeldía realizou uma verdadeira mudança no São Paulo. Afinal, o argentino ainda não perdeu desde que chegou ao MorumBIS e ainda já conseguiu classificar a equipe para as oitavas de final da Libertadores. Contudo, o principal feito do treinador até aqui, foi recuperar jogadores que estavam ”esquecidos” com Thiago Carpini.

Quem mais surpreende neste quesito é Alan Franco. O zagueiro foi titular em cinco dos últimos seis jogos. O único que ele não atuou foi contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, quando Zubeldía mandou uma equipe reserva para Belém. O argentino se tornou titular absoluto ao lado de Arboleda e vem sendo preferido pelo comandante nas principais partidas.

Além disso, Alan Franco carrega uma estatística impressionante. Afinal, o São Paulo ainda não perdeu quando o jogador começou uma partida. Ressaltando o bom momento vivido pelo defensor.

Já o jovem Patryck tinha duas partidas até a chegada do novo treinador, mas apenas uma desde o início, justamente quando apenas reservas jogaram. Aliás, o São Paulo até monitorava o mercado atrás de um lateral-esquerdo quando Carpini era o treinador. Com Zubeldía, ele foi titular nas últimas duas partidas e pode começar no próximo embate contra o Fluminense.

Por fim, Bobadiila foi quem mais recebeu chance com Carpini deste trio. O volante entrou em campo sete vezes com o antigo técnico tricolor, mas perdeu espaço na reta final de sua passagem pela equipe. Contudo, a chegada de Zubeldía e a lesão de Pablo Maia, abriu espaço para o paraguaio se firmar no São Paulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Trio sem espaço com Carpini, ganha espaço com chegada de Zubeldía apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.