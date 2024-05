Real Madrid, com reservas, goleia o Granada no Espanhol

De olho na final da Champions, o Real Madrid enfrentou o Granada neste sábado (11), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, e mesmo com uma equipe formada por reservas, conquistou a vitória por 4 a 0 no estádio Nuevo Los Cármenes. Assim, Fran García, Arda Güler e Brahim Díaz, duas vezes, confirmaram a goleada do clube merengue.

Dessa maneira, o já campeão Espanhol e finalista da Champions, poupou titulares como Vini Jr, Rodrygo e Bellingham. Além disso, o jogo contra o Granada marcou o retorno do goleiro belga Thibaut Courtois ao time titular, após nove meses de recuperação de duas lesões seguidas no joelho.

Por outro lado, o Granada entrou em campo já rebaixado e segue com 21 pontos, na penúltima posição. A diferença para o Rayo Vallecano, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de 13 pontos, há três rodadas para o fim da La Liga.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (10/5)

Alavés 2×2 Girona

Sábado (11/5)

Mallorca 1×0 Las Palmas

Villarreal 3×2 Sevilla

Granada 0x4 Real Madrid

Athletic Bilbao x Osasuna – 16h

Domingo (12/5)

Cádiz x Getafe – 9h

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – 11h15

Valencia x Rayo Vallecano – 13h30

Betis x Almería – 16h

Segunda-feira (13/5)

Barcelona x Real Sociedad – 16h

