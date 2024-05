Atlético-GO x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro visita o Atlético Goianiense neste domingo (12), às 16h, no estádio Antônio Accioly, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão entra em campo tentando vencer a primeira na competição. Até aqui são apenas um empate e três derrotas, amargurando a penúltima colocação da tabela. Em contrapartida, a Raposa está na 10° posição, com sete pontos, mas tenta vencer a primeira fora de casa e disparar na classificação.

Equipes descansadas

As duas equipes não entraram em campo no último final de semana. O Cruzeiro tinha um duelo contra o Internacional, enquanto o Atlético-GO ia enfrentar o Juventude. Contudo, por conta da tragédia que assola o Rio Grande do Sul, as partidas foram adiadas.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo (GO e MG) e do Premiere

Como chega o Atlético-GO

Após vencer o Campeonato Goiano com certa folga, o Atlético-GO não vem conseguindo se provar nesta reta inicial de Campeonato Brasileiro. Afinal, são três derrotas e um empate até aqui, sem conseguir demonstrar o mesmo futebol do começo do ano. Para este domingo, baixa certa é o volante Rhaldney. Afinal, ele terá que cumprir suspensão por receber o terceiro cartão amarelo na última partida. Além disso, o meia Angelo Araos segue fora com uma lesão mais grave no joelho. Aliás, o Dragão vai doar toda a renda desta partida para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Como chega o Cruzeiro

Já a Raposa tenta confirmar seu bom momento na temporada, após vencer a primeira na Copa Sul-Americana e também o Vitória, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, para o embate, o técnico Fernando Seabra terá as baixas de Mateus Vital, com um problema no ombro, Rafael Bilu, ainda em condicionamento físico, além de Dinenno e Japa, que se recuperam de lesões e continuam em transição física para os gramados. Assim, o meia Barreal deve seguir fazendo dupla com Matheus Perreira no meio de campo.

ATLÉTICO-GO X CRUZEIRO

6ª rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 12/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas, Alejo Cruz (Maguinho), Shaylon e Luiz Fernando; Derek.Técnico: Jair Ventura.

CRUZEIRO: Anderson (Gabriel Grando); William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafael Silva. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

