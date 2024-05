Esposa do atacante Hulk, do Atlético, doa R$ 100 mil para vítimas no RS

Camila Ângelo, esposa de Hulk, do Atlético, fez uma doação de R$ 100 mil para as vítimas das enchentes no Sul do Brasil. A iniciativa teve sua divulgação após o treino aberto do Galo, na Arena MRV. O evento também arrecadou fundos para o Rio Grande do Sul.

“Minha esposa, foi minha esposa, fiquei sabendo agora, estava treinando e fui informado junto com a massa (o locutor avisou no sistema de som da Arena MRV da doação de Hulk). Parabenizei minha esposa, mas a gente já está envolvido nisso aí há mais tempo, a gente tem certeza que estamos fazendo a diferença na vida de algumas pessoas que tanto precisa nesse momento”, disse Hulk.

A manhã deste sábado marcou o comparecimento dos torcedores do Atlético à Arena MRV. Além de valores referentes aos 36.871 ingressos vendidos, houve doação de dinheiro, alimentos e água para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Ao todo, houve a arrecadação de quase R$ 2 milhões para envio à população atingida pelas enchentes no estado. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

