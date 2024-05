Sem Scarpa, Atlético realiza treino aberto e arrecada doações para o RS

Com o lema “Solidariedade em massa”, o Atlético realizou um treino aberto na manhã deste sábado (11), na Arena MRV. O evento, aliás, contou com público superior a 30 mil pessoas no estádio. Toda arrecadação, seja financeira ou alimentos e água, serão repassados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Dec acordo com o clube, houve, portanto, a venda de 36.871 ingressos, com renda de R$ 666.090,00.

Além do comparecimento em massa, os fãs atleticanos foram generosos nas doações de itens não perecíveis. Às 21h deste sábado, também na própria Arena, ocorreria o jogo contra o Grêmio, que sofreu adiamento em razão da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul.

Bandeiras do Rio Grande do Sul, assim como faixas nas cores do estado, puderam ser vista por toda a Arena MRV. Muitas crianças e famílias prestigiaram o treino aberto.

O técnico Gabriel Milito deu início ao treinamento às 10h30 após um minuto de silêncio no estádio. Os jogadores estavam com seus uniformes de treino estampando a bandeira do estado gaúcho.

Scarpa ausente do treino

Com a atividade aberta, a imprensa pôde acompanhar pela primeira vez o argentino comandando um treino no Galo. Ele, aliás, só aceitou a atividade aberta desde que pudesse, de fato, realizar o treinamento a exemplo do que ocorre na na Cidade do Galo. A baixa ficou por conta de Gustavo Scarpa, que não esteve na Arena MRV. A assessoria do clube informou que o camisa 6 ficou na academia na Cidade do Galo em razão de um controle de carga. Entretanto, ele não preocupa para o duelo frente ao Peñarol, na próxima terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o aquecimento, Milito dividiu o elenco em dois grupos. Houve treino em campo reduzido. Ao desfecho da atividade, os jogadores deram uma volta no campo para agradecer a presença dos torcedores. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

