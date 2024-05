Neymar leva Mavie ao estádio e levanta polêmica sobre ‘volta’ com Bruna Biancardi

O Al-Hilal se consagrou como o grande campeão do Campeonato Saudita neste sábado (11), após golear o Al-Hazm por 4 a 1, em casa. O título veio com três rodadas de antecedência e teve mosaicos e festa para celebrar a conquista. Entre os torcedores que estiveram presente no estádio, o time de Jorge Jesus contou com a presença de Neymar, Bruna Biancardi e a pequena Mavie.





O astro brasileiro, que ainda se recupera de grave lesão, foi ao Estádio Príncipe Faisal bin Fahd junto de sua filha, que até vestiu o uniforme do Al-Hilal. Ao fim da partida, ele desceu para o gramado para a celebração, mas desta vez sem sua ex-cônjuge e Mavie.

Principal contratação do Al-Hilal, Neymar chegou ao clube no meio do ano, mas só atuou em cinco partidas pela equipe. Ele sofreu uma grave lesão no joelho direito, tirando dos gramados pelo resto da temporada.

Contudo, a partida não serviu apenas para mostrar Mavie como torcedora do Al-Hilal, mas também para gerar dúvidas nos fãs sobre uma possível reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi. Ao ver os dois juntos novamente, as redes sociais fizeram com que o casal virasse assunto.

Reconciliação entre Neymar e Bruna?

O flagra deu o que falar e dividiu opiniões nas redes sociais: “Ela nunca vai largar ele”, disse uma internauta. “Acho que não são um casal”, opinou outra pessoa. “Que vergonha”, disparou a terceira.

Aliás, esta não é a primeira vez que eles são vistos juntos após o término. Nesta semana, Bruna Biancardi foi flagrada junto com Neymar, fazendo compras em um shopping.

