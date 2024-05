Após a derrota do Corinthians Carlos Miguel culpa a… imprensa?

O goleiro Carlos Miguel, na zona mista após a derrota do Corinthians para o Flamengo, por 2 a 0, neste sábado (11/5), no Maracanã, estava visivelmente nervoso. A falha em um gol o deixou na defensiva. Aliás, em alguns momentos atacou a imprensa que criticou o mau futebol do time, principalmente no primeiro tempo.

“Estávamos há quatro jogos sem perder. É ate engraçado vocês da imprensa dizer que estamos em crise. É legal vocês criticarem os jogadores e o técnico. Demos a vida para vencer, mas a vitória não veio. Perder, pra mim, é pior do que qualquer coisa e temos de lidar da melhor maneira possivel. O primeiro gol foi uma infelicidade minha. Poderia ir com a mão. Fui com o pé e acabei tomando o gol. Faz parte. A gente está buscando coisas grandes.

Carlos Miguel vê Timão fazendo bom jogo

Para aumentar ainda mais a surpresa, o goleiro que colocou Cássio no banco, minimizou a ampla superioridade do Flamengo, dizendo que o Timão fez um bom jogo, encaixado e que levou dois gols por acaso.

“Tivemos nossas oportunidades, não fizemos. Mas o Flamengo acabou sendo feliz e aproveitou. Faz parte do jogo. O técnico António Oliveira faz bom trabalho e se a tatica não funcionou e não fizemos o gol a tática não vai funcionar para a imprensa, que so olha o resultado e não o jogo em si. No primeiro tempo, o Fla foi um pouco mais ofensivo e demoramos para entrar em jogo”, disse , para completar atirando para todos os lados.

“Tivemos erros individuais e estamos tranquilos, pois estamos fazendo bom trabalho. Vocês da imprensa podem desmerecer em varios jogos, mas tenho fé que vamos ganhar”.

