Clubes gaúchos pedem adiamento total do Brasileirão

A situação de calamidade no Rio Grande do Sul motivou, mais uma vez, a união de rivais históricos do futebol gaúcho. Assim, Grêmio, Internacional e Juventude enviaram um pedido conjunto à CBF em busca do adiamento total do Brasileirão por três rodadas.

Afinal, até agora, a entidade responsável pela competição adiou apenas as partidas que envolvem os gaúchos.

Desta vez, porém, os presidentes do Grêmio, Alberto Guerra; do Inter, Alessandro Barcellos, e do Juventude, Fábio Pizzamiglio, argumentam que a falta de treinamento e de disputas em campo dos jogadores causa uma desvantagem técnica em relação aos outros times do Campeonato Brasileiro. Para eles, esse desequilíbrio pode determinar futuros resultados.

CBF consulta clubes sobre jogos do Brasileirão

Os centros de treinamento do Grêmio e do Inter, assim como os estádios Beira-Rio e Arena do Grêmio, estão alagados. Apenas o Juventude tem condições de fazer treinos, já que sua estrutura, na cidade serrana de Caxias do Sul, permaneceu intacta.

No dia 10/5, a CBF recebeu pedido do ministro do Esporte, André Fufuca (PP/MA) para a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas semanas. A entidade enviou um ofício aos clubes que participam do Brasileirão nas séries A, B, C e D, para saber se eles apoiam a suspensão dos jogos pelo período sugerido.

Uma ideia que está em análise é a remarcação dos jogos para o período de Data-Fifa, que ocorrerá em junho, setembro, outubro e novembro.

