António Oliveira reconhece erros do Corinthians: ‘Quem não mata morre’

O treinador do Corinthians, António Oliveira, não fugiu dos questionamentos sobre a derrota do time para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã. Pelo contrário. Ele assumiu que a equipe não teve eficiência para superar o adversário.

“Quem não mata morre”, declarou.

António comentou que nem sempre o placar revela, de forma fria, o que se vê em campo. Assim, ele acha que os resultados contra o Fortaleza (0 a 0 em 4/5), o Bragantino (derrota por 1 a 0 em 20/4) e o Atlético Mineiro (0 a 0 em 14/4) não demonstraram integralmente a realidade da disputa no gramado. Porém, ele destacou que, ainda assim, o foco tem que ser na solução dos problemas do time.

“Futebol não é para arranjar desculpas, é para arranjar resultados”.

António Oliveira: ‘Futebol não é Playstation’

No jogo contra o Flamengo, o treinador apostou numa mudança de formação, passando a usar três zagueiros. Mas ele acha que a alteração não foi determinante para a derrota.

“Tem a ver com eficácia. Se você está na frente da baliza e não faz o gol, é (falta de) eficácia. Não é criação. No último jogo contra o Nacional (vitória do Timão por 2 a 0 em 7/5 pela Sul-Americana) não tínhamos expectativa tão alta de gols e fizemos dois. Não existem dois jogos iguais. Não é Playstation nem Football Manager. Senão qualquer um seria treinador”, disse.

Treinador se irrita com pergunta sobre risco de rebaixamento

O técnico agradeceu pela presença da torcida e pediu desculpas pelo mau resultado. Entretanto, ele não gostou quando surgiu uma pergunta a respeito da proximidade da zona de degola. Afinal, o Timão tem apenas 5 pontos em 6 jogos.

“Você está falando em rebaixamento na sexta rodada? A dimensão do clube não condiz com esse tipo de pergunta. Vamos trabalhar para conquistar mais pontos”, afirmou.

O Corinthians volta a campo na terça-feira (14/5) contra o Argentinos Juniors pela Sul-Americana, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). E volta a jogar em casa no domingo (19/5), contra o Botafogo, às 16h, pelo Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post António Oliveira reconhece erros do Corinthians: ‘Quem não mata morre’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.