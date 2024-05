Brasileiro feminino: Cruzeiro bate Botafogo e volta à zona de classificação às 8ªs

Na noite deste sábado (11/5), no Castor Cifuentes, em Nova Lima, o Cruzeiro enfrentou o Botafogo, pela 10ª rodada do Brasileirão feminino. E não falhou. Afinal, venceu as cariocas por 3 a 0, gols de Vanessinha, Fabíola Sandoval e Rebeca.

Dessa forma, o Cruzeiro vai aos 15 pontos, em sexto lugar e na zona de classificação para as quartas de final. Contudo, o Botafogo – que subiu nesta temporada – patina na zona de rebaixamento. Afinal, tem sete pontos, em 13º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Cruzeiro garante a vitória no 1º tempo

Mais bem postada em campo, as Cabulosas do Cruzeiro fizeram da goleira Michelle o destaque do primeiro tempo, com boas defesas. Mas ainda assim chegaram ao primeiro gol aos 27 minutos. Vanessinha concluiu cruzamento de Fabíola Sandoval. Ainda no primeiro tempo o time mineiro ampliou com Sandoval aproveitando rebote da goleira Michelle após chute de Mari Pires.

No segundo tempo, as equipes tiveram boas chances, com o Botafogo mais eficaz nas finalizações e dando trabalho para a goleira Taty Amaro. Mas as cruzeirenses também criaram alguns lances de perigo. Porém, nesta etapa, menos intensa do que a primeira, o placar só foi alterado nos acréscimos. O Botafogo tentava um gol e levou com contra-ataque. Rebeca recebeu, driblou a goleira Michelle na intermediária e bateu para o gol vazio. E quase fez mais um. Paloma mandou no travessão.

Jogos da 10ª rodada do Brasileirão feminino

Sexta-feira (11/5)

Real Brasília 3×1 Atlético

Sábado (11/5)

Palmeiras 6×0 Santos

Bragantino 0x1 Ferroviária

Cruzeiro 3×0 Botafogo

Domingo (12/5)

Corinthians x São Paulo

Grêmio x América

Avaí Kindermann x Internacional

Segunda-feira (13/5)

Flamengo x Fluminense

Adiados

Grêmio x América

Kindermann x Internacional

