Corinthians x São Paulo (feminino), AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h

Corinthians e São Paulo fazem o jogão da rodada do Brasileirão feminino. Neste domingo (12/5), às 11h (de Brasília), as Brabas, que lideram a competição com 25 pontos, são favoritas. Mas as São-Paulinas, com 17 pontos e dois jogos a menos do que a concorrência, querem mostrar o seu valor. Para você não perder nada deste clássico, a Voz do Esporte preparou uma cobertura especial. O esquenta começa às 10h (de Brasília), sob o comando e a narração de Christian Rafael.

Christian Rafael está na narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Leyde Marques e André Bachá. Não deixe de conferir este duelo com a campeão do prêmio Aceesp de melhor mídia digital de 2023.

