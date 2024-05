Jogos de Inter e Grêmio pelos torneios continentais tem nova data; confira

Inter e Grêmio já tomaram conhecimento das novas datas de seus compromissos pelos torneios continentais. Tanto o Colorado pela Sul-Americana como Imortal pela Libertadores voltam a entrar em campo no início de junho. Tal reagendamento ocorreu porque ambas as equipes não tem condições para treinar. Afinal, as enchentes no Rio Grande do Sul provocaram alagamento em suas instalações.

Os jogos do Tricolor Gaúcho pela Libertadores com Huachipato, do Chile, e Estudiantes, da Argentina, passaram para os dias 4 e 8 de junho. No caso, terça e sábado. O duelo com o adversário chileno será como visitante. Enquanto isso, o embate com os argentinos ainda não há definição de local. Isso porque a Arena do Grêmio provavelmente não terá condições de receber a partida pela inundação que sofreu.

A nova programação do Internacional na Sul-Americana tem o confronto com o Royal Tomayapo, na Bolívia, também no dia 4 de junho. Em seguida, o compromisso com o Delfín, do Equador, vai ocorrer no mesmo dia 8 de junho. Assim como o duelo do arquirrival também tem indefinição do local, pois o Beira-Rio passou pela mesma situação da Arena.

Vale relembrar que em um primeiro momento, esses quatro jogos deveriam ocorrer nos dias 9 e 15 de maio. Houve rumores na Argentina de que Inter e Grêmio poderiam ser retirados das competições continentais. Isso para evitar uma complicação no calendário. Contudo, a Conmebol rapidamente desmentiu essa possibilidade.

Inter e Grêmio sem jogar até junho

A respeito de seus compromissos pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado e o Imortal seguem sem retornar a campo até o fim de maio. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou suas partidas no torneio tanto como mandante e visitante até o dia 20. Importante destacar que há a possibilidade de paralisação geral do torneio.

Afinal, a entidade encaminhou um ofício para os clubes da Série A para que se manifestassem de maneira formal e com caráter de urgência. Tal decisão ocorreu depois de solicitação do Ministério do Esporte. Os clubes que fazem parte da Liga Forte União mostraram-se a favor da parada, neste momento. Em contrapartida, o Flamengo deseja a continuidade da disputa.

O post Jogos de Inter e Grêmio pelos torneios continentais tem nova data; confira apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.