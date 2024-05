Liga Forte União apoia adiamento de jogos do Brasileirão

A Liga Forte União anunciou que concorda com a necessidade de adiamento do Brasileirão, diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Assim, o grupo demonstra apoio ao pedido de Grêmio, Internacional e Juventude, que enviaram solicitação de paralisação do campeonato à CBF.

A confederação recebeu também um pedido do Ministério do Esporte pela suspensão dos jogos devido à catástrofe ambiental que causou inundação em diversas cidades gaúchas. Os alagamentos atingiram, inclusive, instalações de Grêmio e Internacional, na capital Porto Alegre.

Apenas o Juventude, na Serra, não sofreu consequências diretas da inundação. Mas também sofre o abalo emocional de uma tragédia que deixou dezenas de mortos e desaparecidos. Além disso, mais de 400 mil pessoas estão fora de suas casas em todo o estado.

Inicialmente, logo após a situação de calamidade no Rio Grande do Sul, os clubes gaúchos pediram o adiamento de seus próprios jogos. Porém, com a demora na solução do problema – que ainda parece longe do fim – Grêmio e Internacional (com suas arenas alagadas), com apoio do Juventude, decidiram pleitear uma suspensão total.

Os clubes que fazem parte da Liga são os seguintes:

Atlético-Go, Avaí, Botafogo, Botafogo-SP, Brusque, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense, Vasco e Vila Nova-GO.

