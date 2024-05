Arsenal vence e joga a decisão do título inglês para a última rodada

O Arsenal obteve vitória importantíssima neste domingo (12/5). Afinal, foi até Manchester, enfrentar o United, no Old Trafford, e venceu por 1 a 0. Assim, com o grande resultado obtido nesta que foi a 37ª e penúltima rodada da Premier Legue, segue vivo na briga pelo título que persegue desde a temporada 2003/04. O gol foi de Trossard, ainda no primeiro tempo.

No momento, o Arsenal tem 86 pontos e mais um jogo a fazer. Voltou à liderança. Mas o Manchester City, que tem 85, está com uma partida em atraso: enfrentará o Tottenham nesta terça-feira. Dessa forma, pode reassumir a ponta. Na última rodada, o Arsenal recebe o Everton e os Citizens encaram o West Ham, em casa. Enfim, vai pegar fogo.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Trossard marca e Arsenal vence

Apesar dos muitos estudos e raras chances de gol no primeiro tempo, o Arsenal foi ligeiramente melhor e mereceu sair em vantagem, o que conseguiu aos 20 minutos, quando um lançamento do goleiro Onana foi interceptado no meio de campo e a bola chegou em Havertz. O atacante invadiu pela direita e cruzou para Trossard bater de primeira, se antecipando a Casemiro para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Arsenal jogou mais fechado, tanto que teve menor posse de bola, mas atacou com muito perigo. Aliás, não ampliou por causa do goleiro Onana, que fez defesas sensacionais em chute de Martinelli e Rice. Não por acaso foi o melhor de um United que segue deixando a desejar no ataque. Afinal, teve 13 finalizações, mas apenas duas no alvo. Já o Arsenal, com suas 15 finalizações (quatro no alvo) saiu com importantíssima vitória em cima de uma dos maiores rivais. E levando a decisão da Premier League com o City para a última rodada.

Jogos da 37ª rodada do Inglês

Sábado (11/5)

Fulham 0x4 City

Everton 1×0 Sheffield United

West Ham 3×1 Luton Town

Bournemouth 1×2 Bretnford

Wolverhampton 1×3 Crystal Palace

Tottenham 2×1 Burnley

Newcastle 1×1 Brighton

Nottingham Forest 2×3 Chelsea

Domingo (12/5)

Manchester United 0x1 Arsenal

Segunda (13/5)

Aston Villa x Liverpool – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Arsenal vence e joga a decisão do título inglês para a última rodada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.