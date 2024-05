Torcedores do Real Madrid exaltam Vini Jr: ‘Bola de Ouro’

Vini Jr foi a sensação da festa que celebrou o título do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Afinal, torcedores gritaram o nome do jogador brasileiro durante a comemoração que reuniu uma multidão na Praça de Cibeles, na capital espanhola. Eles faziam coro: “Vinicius Bola de Ouro”. Assim, ressaltavam que o desempenho do atacante na competição o credencia para disputar o prêmio de Melhor do Ano, concedido pela revista France Football.

A comemoração pelo 36º troféu do clube na Liga Espanhola (La Liga) começou no CT do clube, onde a Federação de Futebol da Espanha entregou a taça. O Real Madrid tornou-se campeão por antecipação sem estar em campo, no dia 4 de maio, quando o Barcelona perdeu para o Girona. Aliás, esse título é o terceiro do time madrilenho em cinco anos (2019/20, 2021/22 e 2023/24).

Depois, a delegação seguiu para a sede da Comunidade de Madri e a Câmara Municipal para cerimônia com autoridades. E, finalmente, partiu para a festa popular em praça pública.

Bellingham sobre Vini Jr: “Melhor do mundo”

No caminho, a Real Madrid TV ouviu os jogadores dentro do ônibus. E os destaques na entrevista foram Vini Jr e Bellingham, que se elogiaram mutuamente.

Vini Jr disse que estava ao lado de ‘Belligoal’ e que isso dava “energia para vencer a Liga dos Campeões”. E Bellingham cravou: “Estou com o melhor jogador do mundo e muito feliz”. Assim, com tamanho elogio ao brasileiro, o meio-campista inglês acabou antecipando o discurso – que os torcedores logo encampariam – de que Vini Jr foi um nome gigantesco na temporada, merecendo a cobiçada Bola de Ouro.

Na tradicional Praça de Cibeles, que marca os limites do Centro, do Retiro e de Salamanca, os jogadores desfilaram em carro aberto, sob os aplausos da multidão.

Foco na final da Liga dos Campeões

Agora, o Real Madrid prepara as turbinas para a final da Liga dos Campeões. Afinal, o time espanhol carimbou a passagem para a grande decisão ao derrotar o Bayern de Munique, na semifinal em 8/5. Assim, os madridistas vão encarar outro alemão, o Borussia Dortmund, no dia 1/6, às 16h (de Brasília), no mítico estádio de Wembley, em Londres.

Vale lembrar que, no título da Champions League conquistado pelo Real Madrid na temporada de 2021/22, Vini Jr foi o autor do gol no 1 a 0 contra o Liverpool. Naquela ocasião, o brasileiro dividiu a posição de herói do jogo com o goleiro Courtois, que fez defesas milagrosas.

Campeonato Espanhol segue por mais três rodadas

Até a grande final da Champions, os merengues ainda seguem nos jogos do Espanhol. Aplicaram uma goleada de 4 a 0 no Granada em 11/5 e têm pela frente as saideiras contra Alavés (14/5), Villarreal (19/5) e Betis (25/5).

