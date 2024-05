Time de brasileiro exalta resultado em fuga da degola na Polônia

Em partida que vale pela 31ª rodada da Ekstraklasa, o Campeonato Polonês, o Radomiak Radom conquistou uma importante vitória contra o Legia Varsóvia. Com o 3 a 0 obtido na condição de visitante, o clube chegou aos 38 pontos, abrindo seis de dianteira para o primeiro ocupante da zona de rebaixamento na elite da Polônia.

Desse modo, o atacante brasileiro Guilherme Zimovski tratou de celebrar o bom resultado fora de casa. Na sua avaliação, um ponto a ser a destacado foi a capacidade de seus companheiros aproveitarem as oportunidades surgidas, principalmente, quando o time ficou com um homem a mais. Com somente seis minutos, Bartosz Kapustka foi expulso após sua advertência de amarelo ser revisada pelo VAR.

“Vitória importante demais. Internamente, todos sabemos da importância que tinha esse resultado, ainda mais sendo uma vitória elástica e fora de casa. Nosso time soube matar o jogo no momento certo”, afirmou.

Apesar da sensação de alívio recente, ainda restam duas rodadas para o fim do campeonato na primeira divisão da Polônia. Por isso, na próxima segunda-feira (13), às 14h (de Brasília), o Radomiak Radom recebe, em seus domínios, o Ruch Chorzow.

Na análise do nome com passagem pela base do Corinthians, o mais importante é que o Radomiak consiga aproveitar o último resultado positivo para emendar uma boa sequência.

“Sabemos de nossa qualidade. Vamos confiantes em busca de um bom resultado, em casa, para emplacar uma sequência importante de bons resultados nas últimas rodadas”, concluiu Guilherme.

