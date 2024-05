Golaço de Matheus Pereira garante a vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro se deu muito bem em Goiânia, neste domingo de Dia das Mães (12/5). Afinal, foi até o Antônio Accioly e venceu o Atlético-GO por 1 a 0, belo gol de Matheus Pereira, no segundo tempo. Vitória de um time que, na metade do segundo tempo, passou a buscar mais o jogo e foi mais feliz do que um Dragão que parou nas boas defesas do goleiro Anderson. Vale destacar que a renda deste jogo foi revertida para ajudar na recosntrução do Rio Grande do Sul após a tragédia climática.

A Raposa, com esta vitória fora de casa, vai aos dez pontos. Provisoriamente ocupa a quinta posição. Já o Atlético Goianiense é o penúltimo colocado, com um ponto.

Atlético-GO luta, mas é a Raposa que sorri

O primeiro tempo teve o Cruzeiro com a posse (58%), mas o time da casa finalizando mais (8 a 5) e com mais perigo. A melhor chance do Cruzeiro foi um cabeçada de Zé Ivaldo que o zagueiro Alix salvou. Teve também um gol de Arthur Gomnes, numa bela finalização, mas ele estava impedido. Já o Athletico viu o goleiro Anderson fazer duas defesas seguras e o atacante Derek perder a melhor oportunidade ao receber livre na marca do pênalti, mas bater mal, isolando.

Nos primeiros 20 minutos da etapa final, o Cruzeiro teve uma maior movimentação de seus jogadores, mas não conseguiu entrar na área da bem armada defesa goiana. Já o Atlético, por sua vez, lamentou não fazer o gol em dois momentos. Primeiramente, uma bola que Guilherme Romão recebeu livre na esquerda, mas o goleiro Anderson teve muito reflexo no chute do rival. E, depois, num voleiro de Alix que obrigou Anderson a fazer grande defesa.

A entrada de Rafael Elias, o Papagaio, deu um pouco mais de opção ofensiva ao Cruzeiro. E foi ele que, aos 27, fez grande jogada, saindo da marcação e chutando no travessão de Ronaldo. O lance animou a Raposa, que passou a pressionar e, depois de perder boas oportunidades, chegou ao gol aos 35. Matheus Pereira ficou com a bola na entrada da área e colocou no canto direito de Ronaldo. Nos minutos finais, o Atlético passou a precssionar. Mas sem sucesso. Enfim, triunfo mineiro.

ATLÉTICO-GO 0X1 CRUZEIRO

6ª rodada do Brasileirão 2024

Data: 12/5/2024

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal (Vagner Love, 37’/2ºT), Gabriel Baralhas, Shaylon (Danielzinho, 26’/2ºT) e Gabriel Barros (Yony González, 17’/2ºT); Luiz Fernando e Derek (Emiliano Rodríguez, 26’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal (Vitinho, s21’/2ºT) Matheus Pereira; Arthur Gomes (Veron, 32’/2ºT) e Rafael Silva (Rafael Elias Papagaio, 21’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

Gol: Matheus Pereira, 35’/2ºT (0-1)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Baralhas (AGO); William, Matheus Pereira (CRU)

