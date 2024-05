Fortaleza sai na frente, mas Botafogo arranca empate no Castelão

Equilíbrio. Essa foi a palavra do duelo entre Fortaleza e Botafogo. Assim, o Leão e o Glorioso empataram por 1 a 1, neste domingo (12), no Castelão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pochettino abriu o placar logo no começo do jogo para os donos da casa, mas os visitantes reagiram e arrancaram o empate ainda no primeiro tempo com Danilo Barbosa.

O resultado, no momento, não foi bom para nenhum dos dois. O Botafogo, por sua vez, tem mais a comemorar por ter conquistado um ponto fora de casa. Assim, o Alvinegro chegou aos 10 pontos e agora ocupa o terceiro lugar, enquanto o Leão é o 11º colocado com sete pontos. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Universitário, em Lima, no Peru, pela Libertadores.

Fortaleza começa melhor, mas Botafogo reage

O Fortaleza começou melhor. O Leão controlou as ações, era mais incisivo e criou mais oportunidades. Pochettino abriu o placar logo aos dez minutos após boa jogada de Breno Lopes. Dessa forma, o Botafogo precisou sair mais para o jogo. Assim, o time comandado pelo técnico Artur Jorge cresceu nos minutos finais da primeira etapa, dominou a posse de bola e chegou ao empate com Danilo Barbosa, aos 41, de cabeça, após cobrança de escanteio de Romero.

O jogo ficou morno no segundo tempo. Afinal, Fortaleza e Botafogo criaram poucas chances e abusaram dos erros e faltas, gerando muitas paralisações. Assim, John Victor e João Ricardo trabalharam poucas vezes. O Leão assustou numa cobrança de falta de Pochettino e em finalização de fora da área de Moisés, enquanto o Alvinegro levou perigo em finalizações de Junior Santos. Nos acréscimos, Lucero chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Dessa forma, o empate persistiu.

Fortaleza x Botafogo

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Data: 12/05/2024

Local: Castelão, em Fortaleza

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto, Hércules (Zé Welison, min. 37’/2ºT) e Pochettino (Machuca, min. 27’/2ºT); Marinho (Yago Pikachu, min. 18’/2ºT), Renato Kayser (Lucero, min. 18’/2ºT) e Breno Lopes (Moisés, min. 27’/2ºT). Técnico: Juan Vojvoda

Botafogo: John Victor; Mateo Ponte (Damián Suárez, min. 27’/2ºT), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa (Marlon Freitas, min. 18’/2ºT), Gregore e Tchê Tchê; Óscar Romero (Diego Hernández, min. 11’/2ºT), Jeffinho (Savarino, min. 11’/2ºT) e Luiz Henrique (Junior Santos, min. 12’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Guilherme Dias (MG) e Leone Carvalho (GO)

VAR: Rodrigo Alonso Ferreira

Gols: Pochettino, aos 10′ do 1ºT (1-0); Danilo Barbosa, aos 41′ do 1ºT (1-1)

Cartões amarelos: Titi, Hércules, Lucero e Brítez (FOR); John Victor, Mateo Ponte, Cuiabano, Alexander Barboza, Óscar Romero e Diego Hernández (BOT)

