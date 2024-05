Na despedida de Mbappé, PSG perde para o Toulouse

Neste domingo (12), o atacante Mbappé fez seu último jogo no Parc des Princes com a camisa do PSG. Após sete anos no clube, o astro se despediu no duelo com o Toulouse, pela 33ª rodada. Entrou acompanhado de quatro crianças, muito aplaudido pela torcida, que abriu um bandeirão e uma faixa carinhosa para o jogador. Como a partida também era de festa pelo título antecipado, funcionários antigos do clube entraram em campo e bateram bola com Mbappé, o único titular que foi a campo neste jogo que pouco valia. E o astro não decepcionou, fez um golaço abrindo o placar. No fim, vitória por 3 a 1, com o próprio Mbappé abrindo o placar, mas Dalinga, Gboho e Magri viraram.

Além de Mbappé, o jogo também marcou a despedida do goleiro Keylor Navas. O maior ídolo do futebol, da Costa Rica não teve o contrato renovado e sequer saiu do banco de reservas. Com o resultado, o PSG segue com 70 pontos, enquanto o Toulouse soma 43, em décimo lugar.

Nas duas últimas rodadas, o PSG jogará fora de casa contra Nice (este atrasado) e Metz, quarta-feira (15) e domingo (17), respectivamente. Já no dia 25, a equipe de Mbappé encara o Lyon pela final da Copa da França, em Lille. Assim, de fato, foi a última partida do craque na casa do PSG.

Mbappé, por sinal, é amplamente considerado o maior ídolo do clube. Contratado em agosto de 2017, fez sete temporadas pelo clube, com seis títulos do Francês, além de outros oito títulos nacionais. Ficou devendo a Champions League, mas este feito ninguém alcançou ainda pela equipe parisiense. Ele é o maior artilheiro do PSG, com 256 gols. No entanto, não quis renovar e deve acertar com o Real Madrid.

Mbappé põe PSG na frente, mas Toulouse vira

O jogo começou com o PSG em cima. Aos sete minutos o goleiro espanhol Tenas bateu um tiro de meta que encontrou Mbappé livre. O atacante dominou, driblou o goleiro e fez um golaço. O auxiliar deu impedimento. Mas o VAR confirmo. Gol legal e o de número 256 no clube (maior artilheiro da história do PSG) e ele correu para comemorar com Navas no banco. Festa completa para o Paris. Contudo. aos 13 minutos, Dalinga recebeu de Diarra e tocou na saída de Tenau, deixando tudo igual.

Na segunda etapa, Mbappé recebeu grande passe de Carlos Soler quase na marca do pênalti, mas chutou para fora, com a perna direita. O craque teve ainda outra finalização, de rebote, mas a bola desviou na zaga e foi para escanteio. No entanto, quem abriu o placar foram os donos da casa, com Gboho, arrancando de fora, invadindo e área e chutando no ângulo. Indefensável para Tenas. Nos acréscimos, inclusive, o Toulouse marcou novamente, com Magri aproveitando bola que sobrou na área. Mbappé, vale lembrar, não foi substituído, mas foi muito prestigiado pela torcida após a derrota.

Jogos da 33ª rodada (penúltima)

Sexta-feira (10/5)

Nice 1×0 Le Havre

Brest 1×1 Reims

Domingo (12/5)

PSG 1 x 3 Toulouse

Clermont 0 x 1 Lyon

Nantes 1 x 2 Lille

Montpellier 0 x 2 Monaco

Olympique 3 x 1 Brest

Strasbourg 2 x 1 Metz

Rennes 1 x 1 Lens

