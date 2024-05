Melhor em campo, Anderson elogia Matheus pelo gol do Cruzeiro

Após uma partida com desempenho que mereceu elogios, o goleiro do Cruzeiro, Anderson, dividiu com os companheiros o mérito pela vitória sobre o Atlético-GO. O jogo pelo Brasileirão, neste domingo (12/5), foi no estádio Antonio Accioly, casa do time goiano. Entretanto, a Raposa soube dominar o adversário e saiu da arena com 1 a 0 no placar.

Melhor em campo, o goleiro Anderson, de 26 anos, falou da dedicação nos treinamentos e nos jogos.

“É cuidar da minha carreira, da minha vida, trabalhando dia a dia para mostrar que eu posso estar aqui e graças a Deus hoje conseguimos fazer uma excelente partida” , disse.

O goleirão paulista de 1,90 metro elogiou os colegas e citou especialmente o meia-atacante Matheus Pereira, autor do gol da vitória.

“Contribuí com a equipe, mas todo mundo deu o máximo hoje, todo mundo jogou muito bem, Matheus finalizou muito bem, todo mundo está de parabéns pela vitória hoje”.

Gol de Anderson só foi vazado uma vez em três partidas

Com a vitória sobre o Atlético-GO, o Cruzeiro mantém uma invencibilidade de três jogos. Afinal, venceu o Vitória da Bahia por 3 a 1 em 28/4 pelo Brasileirão ; derrotou o Alianza por 3 a 0, pela Sul-Americana, em 7/5; e agora chega à terceira vitória. O Cruzeiro enfrentaria o Internacional nesse meio tempo, mas os jogos dos times gaúchos foram suspensos por causa da catástrofe no Rio Grande do Sul.

Aliás, nos últimos três jogos, Anderson só deixou passar um gol: o do Vitória da Bahia. / Ele comentou sobre essa boa fase.

“Estamos num momento de crescimento na temporada e graças a Deus estamos consolidando a defesa ali, o que é muito importante, porque a gente acaba fazendo gol lá na frente e sai com a vitória”.

Próximos desafios da Raposa

O próximo jogo do Cruzeiro será na quinta-feira (16/5) contra a Unión La Calera, do Chile, pela Copa Sul-Americana, no Mineirão. A partida será às 21h (de Brasília).

Já pelo Campeonato Brasileiro, a Raposa encara o São Paulo, na segunda-feira (20/5), às 20h, no MorumBIS.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Melhor em campo, Anderson elogia Matheus pelo gol do Cruzeiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.