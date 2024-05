Vasco acorda no segundo tempo, bate o Vitória e volta a vencer após quatro jogos no Brasileirão

Alívio cruz-maltino em São Januário. O Vasco recebeu o Vitória neste domingo, pela sexta rodada do Brasileirão 2024, e venceu o time de Salvador por 2 a 1. Com gols de Maicon e Vegetti, ambos no segundo tempo, o Gigante da Colina voltou a vencer na competição após quatro derrotas seguidas. Iury Castilho descontou para a equipe visitante no fim.

Dessa forma, com o resultado, o Vasco chegou aos seis pontos e, neste momento, está fora da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino, porém, tem mais jogos que Criciúma, Juventude e Fluminense, que estão abaixo, e pode ser ultrapassado quando todos estiverem iguais. O Vitória, entretanto, segue sem vencer, com apenas um ponto, na penúltima colocação do torneio nacional.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi ruim e sonolenta em São Januário. Mandante da partida, o Vasco tentou tomar a iniciativa, mas demonstrou pouca criatividade para assustar. O Cruz-Maltino teve a posse de bola, porém uma posse estéril, sem de fato incomodar a equipe de Salvador. De perigo, apenas duas chances. Uma com Galdames, em chute que desviou na marcação, e outra com Vegetti já quase no apito final. O Vitória, porém, marcou bem o time vascaíno e tentou apostar em contra-ataques. Nas escapadas, entretanto, não assustou o gol de Léo Jardim. De bonito só um chapéu de Dudu em Lucas Piton e uma caneta de Matheusinho em Galdames.

Segundo tempo

O marasmo da primeira etapa não apareceu no segundo tempo, e o Vasco rapidamente resolveu a parada. No jogo aéreo, o Cruz-Maltino marcou duas vezes em dez minutos e encaminhou resultado. Aos quatro, Payet bateu escanteio pela esquerda, e Maicon desviou de cabeça. Seis minutos depois, o francês levantou na medida na segunda trave, e Vegetti mostrou plasticidade para se jogar na bola numa espécie de shark attack, tradicional lance do futevôlei. De falta, Galdames quase marcou um golaço de falta, mas acertou o travessão. A resposta do Vitória também veio em finalização no travessão, com Iury Castilho, mas em posição duvidosa que seria checada caso entrasse. Atrás no marcador, o Vitória se lançou ao ataque e conseguiu descontar nos minutos finais com Iury Castilho pegando rebote de chute de Jean Mota.

Sequência

Vasco e Vitória, a princípio, voltam a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Brasileirão. O Cruz-Maltino faz clássico com o Flamengo, enquanto o Leão encara o Atlético-GO. O torneio nacional, porém, tem chance de ser paralisado ao longo da semana em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.

VASCO 2 X 1 VITÓRIA

Brasileirão 2024 – Sexta rodada

Data: 11/05/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 11.094 torcedores

Renda: R$ 538.609,00

VASCO: Léo Jardim; João Victor (Paulo Henrique, 35’/2ºT), Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames (Mateus Carvalho, 35’/2ºT) e Payet (Praxedes, 21’/2ºT); Rossi (Adson, intervalo) (Puma Rodríguez, 49’/2ºT), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo (Zeca, intervalo), Camutanga, Reynaldo e PK; Luan Santos (Iury Castilho, 12’/2ºT), Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho (Jean Mota, 21’/2ºT); Alerrandro (Zé Hugo, 21’/2ºT) e Janderson (Luiz Adriano, 33’/2ºT). Técnico: Léo Condé

Gols: Maicon, 4’/2ºT (1-0); Vegetti, 10’/2ºT (2-0); Iury Castilho, 43’/2ºT (2-1)

Árbitro: Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Maicon, Sforza, Galdames, David, Praxedes (VAS); Iury Castilho (VIT)

Cartão Vermelho: Camutanga, 46’/2ºT (VIT)

