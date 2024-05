Técnico do Brasiliense pede demissão no intervalo do jogo

Uma cena inusitada aconteceu na partida entre Real FC e Brasiliense, pela Série D do Brasileirão. O técnico Paulo Roberto Santos, do time do Distrito Federal, pediu demissão no intervalo do jogo. Afinal, o treinador estava insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição.

O Brasiliense empatava sem gols com o Real FC, quando o treinador pediu a demissão. Na volta do intervalo, o Jacaré chegou a abrir 2 a 0 com dois gols de Kaio Nunes. O Real, que também é de Brasília, chegou a descontar com Alemão. Assim, o Brasiliense aproveitou para exaltar o doutor Jorge Oliva, que assumiu o comando da equipe na etapa final.

Veja a nota do Brasiliense:

“O Brasiliense informa que, durante o intervalo da partida entre Real Brasília x Brasiliense, o treinador Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição, decidiu deixar o comando da equipe juntamente dos demais membros da sua comissão técnica. Durante o segundo tempo, o Brasiliense teve melhor desempenho, sagrando-se vencedor por 2 a 1, passando a liderar a isoladamente a sua chave.”

