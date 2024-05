Abel vê Palmeiras ‘prejudicado’ por jogar em Barueri

Após a derrota de 2 a 0 do Palmeiras para o Athletico-PR neste domingo (12), o treinador Abel Ferreira reclamou de não poder jogar no Allianz Parque, a casa do Verdão. O técnico português argumentou que a torcida, o estádio e o time têm uma sintonia diferente quando atuam na capital paulista.

“Me deixa muito triste não jogar em nossa casa. Não é justo. O Allianz é para jogar futebol, e o Palmeiras não conseguir jogar em seu estádio. Não é justo. Não tenho nada contra Barueri. Quero jogar no Allianz Parrque. Nossa torcida nos dá 30% das vitórias em casa. O problema é como que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio e é impedido ou não pode jogar. Já ganhamos e perdemos aqui, mas os títulos ganhamos na nossa casa”, começou Abel.

Abel Ferreira,inclusive, destacou que atuar na Arena Barueri vai afastar o Palmeiras da briga pelo tricampeonato brasileiro. Neste final de semana, o Alviverde não pôde jogar por conta de um show no Allianz na última sexta-feira (10), mas o gramado ainda não estava recuperado.

Vale lembrar que esta foi a segunda partida do Palmeiras na Arena Barueri neste Brasileirão. No primeiro duelo, inclusive, também perdeu, mas de 1 a 0 para o Internacional. Já no Allianz Parque, o Verdão ficou no 0 a 0 com o Flamengo. Dessa forma, o Alviverde ainda não venceu como mandante.

“O problema é como que nós que lutamos por títulos, não podemos jogar na nossa casa. O problema é o Allianz. Como que é possível não jogarmos no Allianz Parque? Se não jogamos no Allianz, não nos cobrem para sermos campeões” , acrescentou Abel Ferreira. Situação do Palmeiras

Antes, porém, a equipe paulista recebe o Independiente del Valle, na quarta-feira (15), mas pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time de Abel Ferreira voltará a jogar no Allianz Parque, e um simples empate garante não só a classificação, como também o primeiro lugar.

