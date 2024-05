Palmeiras não terá Abel e três atletas contra o Criciúma

Além da derrota na bagagem, o Palmeiras volta de Barueri com mais problemas na bagagem. Oito, na verdade. Afinal, o Verdão viu o treinador Abel Ferreira, os auxiliares João Martins e Vítor Castanheira, e os atletas Endrick, Mayke e Flaco López receberem terceiro cartão amarelo na derrota de 2 a 0 para o líder Athletico-PR.

O Palmeiras ainda não informou quem vai comandar o time no próximo jogo, contra o Criciúma, no próximo domingo (19), às 11h, pela sétima rodada do Brasileirão, fora de casa. O Verdão é apenas o oitavo colocado, com oito pontos, a cinco pontos do próprio Athletico-PR.

Além do trio, o Palmeiras ainda não poderá contar com os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues. A dupla se recupera de cirurgias nos joelhos direitos e deve retornar no final deste mês de maio. Desta forma, uma possível escalação do Verdão tem Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Menino, Veiga e Lázaro; Estevão e Rony.

Antes, porém, a equipe paulista recebe o Independiente del Valle, na quarta-feira (15), mas pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time de Abel Ferreira voltará a jogar no Allianz Parque, e um simples empate garante não só a classificação, como também o primeiro lugar.

