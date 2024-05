Artur Jorge valoriza desempenho contra o Fortaleza

Após o empate em 1 a 1 do Botafogo com o Fortaleza neste domingo (12), o treinador Artur Jorge definiu o sentimento que deixou a Arena Castelão. Por um lado, ele valorizou o empenho dos comandados, mas reforçou que o objetivo dele é sempre vitória.

“É um jogo que o resultado acaba por ser um mal menor. É um jogo que foi intenso, com duas equipes que disputaram todos os lances, onde os lances ficaram mais do lado da transição do que no ataque posicional. Tivemos mais posse de bola, mais oportunidades… Saímos com um ponto, não totalmente satisfeito com o resultado porque queríamos vencer, mas completamente satisfeito com a entrega dos atletas, esse tem sido um sinal dessa equipe. Nosso objetivo será sempre ganhar”, comentou o português Artur Jorge.

Nesta partida contra o Fortaleza, Artur Jorge optou por começar a partida com os titulares Savarino, Júnior Santos e Marlon Freitas. Todos eles entraram no decorrer da partida. Vale lembrar que o Botafogo ainda não pôde contar com o atacante Tiquinho Soares, o lateral-direito Rafael, o lateral-esquerdo Marçal, o zagueiro Pablo, o meia Eduardo e o atacante Matheus Nascimento, todos lesionados.

Apesar de ter poupado, Artur Jorge garantiu que isso não tem nenhuma relação com a partida da próxima quinta-feira (16), contra o Universitario (PER), pela quinta rodada da Libertadores, em Lima. Pelo Brasileirão, o Botafogo de Artur Jorge volta a campo agora contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no próximo domingo (19), às 16h.

“O meu foco foi este jogo (contra o Fortaleza). Não estava pensando na quinta-feira. É verdade que é um jogo decisivo e importante, temos uma longa viagem, enfrenta um rival que faz uma Libertadores interessante. Minha ideia hoje é ter uma equipe capaz de lutar pela vitória. Não temos 11 nem 12 atletas, temos 28, e todos eles são capazes de dar a resposta que queremos. Optamos por esse 11 de hoje, que deram a resposta que queríamos, e depois por alterações que fizeram que a gente criasse oportunidades, mas não fomos eficazes. Fizemos essa gestão em função da equipe em função do jogo de hoje, o que para mim é e sempre será o mais importante”, destacou Jorge.

Com o resultado, o Botafogo soma 10 pontos em seis jogos no Brasileirão. Dessa forma, aparece em quarto lugar, atrás de Athletico-PR (13), Bahia (13) e Flamengo (11). Todas essas equipes, vale lembrar, têm seis jogos. Dos 20 times do Brasileirão, aliás, apenas oito entraram em campo esse número de vezes. Por conta do complemento da rodada, da tragédia no RS e da reta final de outras competições, há equipes com cinco, quatro e até três jogos no Brasileirão. Este último, por exemplo, é o caso do Criciúma, que tem cinco pontos e pode ser líder caso vença o trio de embates, indo a 14.

