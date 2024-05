Diretor do Amazonas é afastado após provocar Santos, Flamengo e Paysandu

Uma provocação a Santos, Paysandu e Flamengo resultou no afastamento do diretor do Amazonas, Milton Moreira, popularmente conhecido como Xuxa. O episódio ocorreu após a equipe aurinegra derrotar o time paulista por 1 a 0, no último sábado (11), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro.

O diretor, em um vídeo publicado nas redes sociais, tirou sarro com a torcida do Santos sobre a Onça comer o Peixe. Mas ele foi além, chamando o Paysandu de “Mucura” e o Flamengo de Urubu.

“O amazonense está acostumado a comer peixe, tambaqui, pacu, jaraqui e todos os peixes que dão. Aí vem um peixe lá de São Paulo e acha que vai ganhar aqui dentro? Dificilmente vai ganhar. Somos do Amazonas, e peixe faz parte da nossa culinária”, provocou Xuxa.

Na sequência, o agora ex-diretor ironizou o Papão, rival do Amazonas no próximo dia 18 , pela Segunda Divisão, referindo-se aos paraenses como “Mucura”, termo pejorativo utilizado na Região Norte do país.

No trecho final do vídeo, Milton fez menção ao Flamengo, adversário do Amazonas na terceira fase da Copa do Brasil.

“Agora, que venha aquela ‘mucura’ aqui dentro pra gente engolir de novo e depois vem aquele Urubu”, encerrou.

Confira a nota do Amazonas

“O Amazonas FC informa que, após tomar conhecimento de um vídeo que circula nas redes sociais, decidiu afastar por tempo indeterminado diretor do clube de suas funções administrativas, por conta de suas manifestações.

O clube entende a euforia do torcedor após a vitória sobre uma das principais equipes do país, mas ressalta que não compactua com a postura do dirigente. Respeito ao adversário é um de nossos principais valores e prezamos por isso”. Diretor se desculpa “Peço desculpas para quem se sentiu ofendido com o meu posicionamento, mas no futebol de verdade, quem é torcedor de verdade, não leva a ‘rivalidade’ como agressão ou violência, mas sim como um gás para mostrar mais e mais competência em campo e como sempre, poder tirar uma brincadeira depois de uma vitória”. O Amazonas se afastou da zona de rebaixamento após surpreender o Santos em Manaus. Assim, chegou a quatro pontos, pulando para a 15ª posição. O Amazonas volta a jogar na próxima quarta-feira, quando desafia o Ceará, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Uma publicação compartilhada por Xuxa (@oxuxaoficial) Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

