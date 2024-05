Uma situação completamente inusitada aconteceu com o Brasiliense, no domingo (12), em partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Afinal, o treinador Paulo Roberto Santos e sua comissão pediram demissão no intervalo da partida contra o Real Brasília, time do Distrito Federal.

Paulo Roberto e seus auxiliares ficaram chateados e estavam insatisfeitos com as críticas feitas pelo presidente da agremiação. Assim, acharam melhor saírem após os primeiros 45 minutos da partida. O médico do clube, Jorge Bolivar, precisou, então, tomar a frente e dirigir o time. Nas redes sociais, torcedores brincaram que o “médico foi cirúrgico”.

O ex-treinador Paulo Roberto tinha apenas três partidas no comando do Brasiliense. O desempenho ainda era de 50%, uma vitória e uma derrota.

Curiosamente, no segundo tempo, o jogo ganhou movimentação. Se os atletas tiveram emoções nos vestiários, eles decidiram, portanto, levá-la também para o gramado. E o jogo terminou 2 a 1.

Após o jogo, o Brasiliense explicou o motivo da troca nas redes sociais. Na nota, aliás, a diretoria ressaltou que o time melhorou após a saída de Paulo.

Essa, no entanto, é só mais uma troca de comando no Brasíliense. Afinal, já são quatro treinadores em 2024. Nenhum conseguiu passar a marca de sete partidas.

Enquanto isso, a agremiação lidera o Grupo E na Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro, com seis pontos conquistados. O time volta a campo no próximo domingo (19), contra o Mixto-MT, às 15h30 (de Brasília), no Serejo Farias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Brasiliense perde treinador no intervalo e vence no segundo tempo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.