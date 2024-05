Com o triunfo do Vasco no final de semana, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Apesar da boa campanha na Libertadores, com a liderança do Grupo A, a equipe carioca ainda não conseguiu uma sequência positiva na competição nacional. Diante do São Paulo, o foco é voltar a vencer e deixar o Z4 para trás.

Para isso, o Tricolor terá que somar seus primeiros pontos como visitante. Até o momento, depois de cinco rodadas, os comandados de Fernando Diniz ainda não conseguiram trazer pontos longe de seus domínios. Nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), o time mede forças com o São Paulo, no MorumBIS.

Longe do Rio de Janeiro, o Fluminense perdeu para Bahia e Corinthians, e todos os cinco pontos conquistados foram como mandante. Diante do Tricolor paulista, Diniz não terá Paulo Henrique Ganso, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Renato Augusto, por sua vez, sentiu dores no joelho direito e também está de fora.

Outros problemas

Marlon, Thiago Santos, Samuel Xavier, Lelê, Douglas Costa, André e Gabriel Pires se recuperam de suas respectivas lesões. Felipe Melo e Marcelo viajaram com o elenco para a capital paulista, porém suas escalações dependem das condições físicas, já que a equipe terá mais um duelo decisivo pela Libertadores ainda nesta semana.

Por outro lado, John Kennedy foi reintegrado ao elenco e está apto para ficar como opção no banco de reservas, caso o treinador precise de mais um arma ofensiva. No meio, a tendência é que Alexsander e Lima entrem, enquanto a dúvida fica por conta do substituto de Douglas Costa. Por fim, Marquinhos, que tem atuado na lateral-direita, pode voltar à sua posição de origem ou Keno, recuperado de lesão, ser o titular pelo setor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense busca deixar o z4 e conquistar primeiros pontos como visitante apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.