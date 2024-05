Gabriel Pires treina com bola e se aproxima de volta no Fluminense

Parado desde fevereiro, o meio-campista Gabriel Pires deu sinais de que está mais próximo de voltar aos gramados com a camisa do Fluminense. Afinal, o jogador treinou com bola no último sábado (11), no CT Carlos Castilho e pode retornar em breve. No entanto, ainda não há a previsão exata para que isso aconteça, visto que ele convive com dores no joelho.

No momento, o atleta tem feito a transição com bola antes de retornar às atividades com o grupo. A última vez que o meia entrou em campo foi no dia 17 de fevereiro, na vitória do Tricolor sobre o Madureira, por 1 a 0, válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Desde então, ficou de fora e, até agora, só esteve em campo em duas partidas pelo clube carioca.

Gabriel Pires também já foi desfalque por conta de dores e lesões musculares, em diferentes oportunidades. Em seu primeiro jogo pelo Tricolor, diante do Nova Iguaçu, em janeiro, teve uma lesão muscular devido ao “aumento de carga”. O jogador segue de fora na partida diante do São Paulo e tenta voltar mais forte para iniciar uma sequência pela equipe.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), para medir forças com o São Paulo, no MorumBIS. O confronto é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Tricolor está na zona de rebaixamento, com cinco pontos.

