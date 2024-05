Santos prega cautela com Patrick e vem dosando minutos do meia

Uma das grandes contratações para a temporada, o meia Patrick ainda deve levar um tempo para se adaptar ao ritmo do Santos. O jogador entrou no segundo tempo, na derrota para o Amazonas, neste sábado, fora de casa, pela quarta rodada da Série B. Contudo, teve uma atuação muito discreta.

Patrick ficou em campo por 53 minutos, acertou 17 passes e errou outros três. O desempenho do meia ficou marcado pelos erros de domínio de bola e pouca participação no sistema ofensivo. Após a partida, o técnico Fábio Carille não quis falar muito sobre o jogador e resumiu que ainda está conhecendo o atleta.

“O Patrick a gente está conhecendo agora. Tem trabalhado bastante”, disse Carille.

Por conta disso, o Santos prega cautela para expor o jogador em definitivo. O Peixe desembolsou R$5,1 milhões para tirar Patrick do Atlético-MG. O que mais agradou a comissão técnica é que o atleta pode fazer várias opções no ataque e no meio de campo, ainda mais atuando como um volante.

Patrick deve ganhar mais minutos no próximo embate do Santos

Assim, para o jogo contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira (15), o meia deve, novamente, ganhar minutos em campo para melhores o ritmo e o entrosamento com seus novos companheiros de trabalho. Contudo, uma titularidade ainda está longe de acontecer no Peixe. Os minutos devem ser ganhados durante a temporada.

