Fluminense promove ações com o São Paulo para vítimas das enchentes no RS

O Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Colo-Colo pela Libertadores, em Santiago, no Chile. Assim, o Tricolor mede forças com o São Paulo, nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no MorumBIS. O clube promoverá em parceria com o Tricolor paulista e a Superbet ações em prol das vítimas das enchentes que afetaram o Estado do Rio Grande do Sul.





Dessa forma, as camisas das equipes estamparão “Super Ajuda” no lugar da marca da empresa no espaço mais nobre do uniforme. Após a partida, o clube carioca fará um leilão com os uniformes utilizados e destinará toda a renda que conseguir para as instituições presentes no ParaQuemDoar.com.br.

O leilão acontecerá através da plataforma MatchWornShirt e contará com 11 camisas de jogadores que atuarem na partida. Vale destacar que a na transmissão do jogo em áudio da FluTV, estará presente QR Code que levará para a página ParaQuemDoar.com.br.

Doações em Laranjeiras e Xerém

O Fluminense também abriu as portas da sede de Laranjeiras e do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, para receber doações. Os interessados em contribuir poderão entregar água, alimentos não-perecíveis e produtos de higiene na Rua Álvaro Chaves, número 41, de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 6h às 20h.

Além disso, está disponível uma conta bancária da Ação da Cidadania para doações em dinheiro. Os depósitos via PIX deverão ser realizados pela seguinte chave: sos@acaodacidadania.org.br.

