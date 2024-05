Lorran se destaca no momento em que o Flamengo precisava dele. Veja os números do Garoto do Ninho

Grande nome da vitória do Flamengo contra o Corinthians, Lorran é a grande joia do Flamengo em 2024. Campeão, recentemente, da Libertadores Sub-20 pelo Rubro-Negro, o meia de 17 anos pode ser um grande trunfo para o time de Tite nessa temporada. Destaque desde as divisões de base, o brasileiro já está no radar de gigantes do futebol europeu.

Lorran foi fundamental nos dois gols da vitória por 2 a 0 no Maracanã. Afinal, no primeiro deu um lindo passe para Pedro, que tirou o zagueiro da jogada e estufou a rede. Posteriormente, o Garoto do Ninho marcou o segundo do Flamengo e fechou a vitória.

Contra o time paulista, Lorran deu dinâmica ao setor ofensivo do Flamengo, e isso fica ainda mais nítido ao observar os números da partida. Além de dar dois passes decisivos, ele criou uma grande chance, chutou três vezes (duas no gol) e acertou cinco dos seis dribles que tentou. Já na defesa, desarmou três jogadas.

O jovem foi utilizado no time titular por conta da ausência de Arrascaeta. Assim, com De La Cruz jogando como segundo volante, Lorran foi o principal homem de armação, fazendo a ligação do meio para o ataque.

Números de Lorran no profissional

Cada vez mais os torcedores do Flamengo pedem ao técnico Tite para dar mais espaço para Lorran na equipe principal. Desde o seu início no profissional, ele disputou 13 jogos (cinco como titular), marcou dois gols, deu três assistências e nove passes decisivos.

Com esses desempenhos, aumenta o interesse do futebol europeu pelo Garoto do Ninho. Clubes como Barcelona, Real Madrid, Chelsea e Manchester United já observam o meia. Mas, para tirá-lo do Flamengo, um dos gigantes da Europa terá que pagar a multa de 50 milhões de euros (R$ 277 milhões). Ele tem contrato até o fim de 2025.

