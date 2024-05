Com gol de brasileiro, Basaksehir está vivo na luta por vaga em competição europeia

O atacante brasileiro Davidson vive momento especial na reta final da temporada. Isso porque ele marcou três gols nas últimas duas partidas pelo Istambul Basaksehir, exatamente no período mais importante para sua equipe. O jogador foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sivasspor, no último domingo (12). Assim, o resultado positivo mantém seu time vivo na briga por vaga em alguma competição europeia na temporada seguinte, com duas rodadas restantes para o término do Campeonato Turco.

No país, os dois primeiros colocados carimbam passaporte para a fase de qualificação da Champions League, enquanto o terceiro lugar segue para as eliminatórias da Europa League e o quarto, para a Conference League. O Basaksehir, cresceu na reta final do campeonato local e conseguiu emplacar uma sequência de cinco vitórias. Com isso, encontra-se na quarta colocação, com 58 pontos, a apenas três do Trabzonspor.

Atacante brasileiro decisivo na reta final

Aliás, o Basaksehir terá confronto direto contra este adversário, no próximo domingo (19). No embate entre as equipes no primeiro turno, o resultado foi empate em 1 a 1. Davidson sabia da necessidade de um bom resultado contra o Sivasspor, mesmo fora de casa. Assim, o brasileiro obteve sucesso ao marcar logo aos 29 minutos de partida, em assistência do também brasileiro Léo Duarte, ex-Flamengo. Vitória facilitada pela expulsão de Ibrahim Akdag no último lance do primeiro tempo.

“Feliz demais em fazer mais um gol e ajudar o time nessa reta final de temporada. A gente vem de uma boa sequência de vitórias e vamos atrás do terceiro lugar, que nos levaria direto para a Europa League. E nosso próximo jogo nos dará essa resposta. Jogaremos contra o Trabzonspor diante do nosso torcedor, que, mais do que nunca, será o 12º jogador. O grupo está de parabéns e focado no objetivo que foi traçado”, disse Davidson.

Galatasaray, com 99 pontos, e Fenerbahce, com 93, são as únicas equipes na Turquia que garantiram suas vagas. No caso, na fase de qualificação da Champions League.

