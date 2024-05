Venda de ingressos para amistoso entre Brasil e Jamaica começa nesta segunda-feira

Começou nesta segunda-feira (13) a venda de ingressos para os dois amistosos da Seleção Brasileira diante da Jamaica. Os confrontos serão nos dias 1 e 4 de junho, na Arena Pernambuco e Fonte Nova, respectivamente. Os ingressos custam R$40 a inteira e R$20 a meia-entrada.

O início da comercialização para o primeiro jogo foi às 15h, por meio do site Eleven Tickets. Já para a segunda partida, a venda começará apenas na quinta-feira.

Os amistosos com a Jamaica serão visando as Olimpíadas de Paris. Entre as 26 jogadoras, estão Marta, do Orlando Pride, e Cristiane, do Flamengo. Veja a lista!

Informações sobre os amistosos

Brasil x Jamaica – 1° amistoso

Data: 01/06 – sábado

Horário: 17h

Abertura das vendas: 13/05 (segunda-feira), às 15h

Brasil x Jamaica – 2° amistoso

Data: 04/06 – sábado

Horário: a definir

Abertura das vendas: 16/05 (quinta-feira), às 15h

