Payet participa de gol a cada 110 minutos; veja o top-10 do Vasco

Apesar de não ter feito um grande primeiro tempo, Dimitri Payet foi fundamental no retorno do Vasco às vitórias no Brasileirão. No último domingo (12), ele voltou após dois jogos fora e contribuiu com duas assistências no triunfo por 2 a 1 do Cruz-Maltino sobre o Vitória.

Dessa forma, ele chegou a nove participações em gols na temporada 2024. É, assim, o jogador que menos precisa de minutos para participar de alguma bola na rede*, seja com gol, seja com assistência: 110,2 minutos.

*A pesquisa é baseada em números do site “OGol” e exclui jogadores que já saíram do clube.

Ao todo, são dois gols e sete assistências para o craque francês em 13 jogos. O jogador, aliás, beira os 1.000 minutos na temporada – já são 992 (a conta exclui acréscimos).

Neste quesito, porém, ele é apenas o sétimo jogador do elenco, ficando atrás de Galdames, David, Vegetti, Léo, Lucas Piton e Léo Jardim. Todos os citados já ultrapassaram a marca de 1.000 minutos em campo.

Top-10 jogadores do Vasco que precisam de menos minutos para participar de gol

10 – Praxedes – 362 minutos

9 – Adson – 285 minutos

8 – Rossi – 264,5 minutos

7 – Pablo Galdames – 226,4 minutos

6 – David – 199,8 minutos

5 – Leandrinho – 180 minutos

4 – Hugo Moura – 177 minutos

3 – Puma Rodríguez – 167 minutos

2 – Pablo Vegetti – 147,2 minutos

1 – Dimitri Payet – 110,2 minutos

