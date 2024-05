Marcelo vê Fluminense preparado para duelo contra o São Paulo

Embalado pela vitória sobre o Colo-Colo (CHL) pela Libertadores, o Fluminense se prepara para voltar a campo nesta segunda-feira (13), quando enfrenta o São Paulo, às 20h (de Brasília), no MorumBis.

Autor da assistência para o gol de Manoel no Chile e aniversariante do último domingo (12), o lateral-esquerdo Marcelo mostrou confiança para o confronto desta noite, válido pela sexta rodada do Brasileirão.

“Quando a gente tem duas competições assim, uma seguida da outra, é muito importante a gente estar bastante concentrado. Acho que o mais importante é entender o que pede cada jogo, cada competição. Nossa última partida foi muito difícil, a gente soube jogar da maneira que o jogo pedia. Agora vai ser pelo Brasileirão, vai ser outro jogo difícil”, analisou o craque.

Marcelo também elogiou a preparação para o duelo e entende que o time está em um “bom caminho”, apesar de ter a noção de que tem “muito a melhorar”.

“A preparação foi boa, pois temos profissionais competentes que sabem o que estão fazendo, na questão de descanso, de repouso. A gente está em um bom caminho neste início de temporada, ainda temos muito a melhorar, mas é um bom caminho”, afirmou o camisa 12.

Diniz tem desfalques

Para a partida desta noite, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o meia Paulo Henrique Ganso, que cumpre suspensão automática. Douglas Costa (coxa direita), Samuel Xavier (pé direito), André (joelho direito), Lelê (joelho direito), Renato Augusto (joelho direito) e Marlon (joelho direito) seguem seus cronogramas de tratamento e também estão fora. Já Gabriel Pires e Thiago Santos estão em fase de transição para os trabalhos em grupo.

O Fluminense se encontra na zona de rebaixamento do Brasileirão (em 17º), com cinco pontos. Em caso de vitória, porém, poderá pular para a nona posição e respirar no certame.

