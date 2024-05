Em troca-troca de casais, Eder Militão se declara para ex de Léo Pereira

Zagueiro do Real Madrid, Éder Militão declarou-se para a atual mulher, Tainá Castro. A postagem no Instagram mostrou o casal em uma partida de futmesa em clima bastante agradável.

Inicialmente, o vídeo apresenta os dois em uma brincadeira com outros amigos, em uma área de lazer. No texto para o vídeo, Militão escreveu: “Meu par perfeito”. Tainá, aliás, respondeu a publicação. Ela também colocou nos stories do Instagram: “Minha dupla”.

O curioso é que Tainá é ex-mulher de Léo Pereira. Eles passaram as festas de fim de ano juntos, no entanto, não surtiu efeito e o relacionamento acabou.

Já o zagueiro do Flamengo está atualmente com Karoline Lima, ex de Eder Militão. Karol, inclusive, tem uma filha com o defensor do Real Madrid.

Aliás, o clima entre as famílias não está nada bom. Afinal, o pai de Tainá foi às redes sociais e cobrou Pereira R$ 350 mil como ressarcimento sobre o pagamento da faculdade da filha.

