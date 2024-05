Coutinho marca em vitória do Al-Duhail; torcida do Vasco levanta #VoltaCoutinho

O meia Philippe Coutinho foi importante na vitória do Al-Duhail (QAT) por 3 a 2 de virada sobre o Al-Arabi, nesta segunda-feira (13), pelas quartas de final da Copa do Emir. E, com o nome vinculado à uma possível volta ao Vasco, a torcida cruz-maltina já esfrega as mãos torcendo pelo retorno do cria da base.

Não à toa o nome do jogador de 31 anos foi parar nos trending topics (tópicos mais comentados) do X – antigo Twitter. A #VoltaCoutinho chegou a figurar na terceira posição de assuntos mais falados, sendo o primeiro no quesito futebol.

Segundo o “Ge”, o Vasco buscou contato informal com o estafe do jogador, que pertence ao Aston Villa, podendo, então, realizar uma investida por empréstimo. Emprestado ao time catari, Coutinho tem contrato até meados de 2026 com os ingleses. Dessa forma, os Villains pediriam compensação financeira pela transação.

Ainda de acordo com o site, o craque está disposto a reduzir seus vencimentos para assinar com o clube que o revelou. Coutinho surgiu como joia e logo foi vendido à Inter de Milão, em 2008. Ele só saiu em 2010, porém, já que só completou 18 anos em junho. Foram cinco gols em 43 jogos pelo Cruz-Maltino.

Veja o gol de Coutinho, alvo do vasco

O lance do gol de Coutinho começa a 1’01” do vídeo abaixo

إلى نصف النهائـــي ..

أهداف #الدحيل في مباراة اليوم .. ربع النهائي | #كأس_الأمير pic.twitter.com/MMy5DQEvfu — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) May 13, 2024

Pelo Al-Duhail, Coutinho já tem 11 participações em gols em 22 jogos. São oito bolas nas redes e três assistências. Apesar de ter garantido vaga na semifinal da Copa do Emir, seu time surge somente na sexta colocação (de 12 clubes) na Liga do Catar.

