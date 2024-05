Artur Jorge supera início de Luís Castro no Botafogo

O início de Artur Jorge no Botafogo vem sendo muito positivo. O técnico mal chegou ao Rio de Janeiro e já conseguiu resultados expressivos. O português comandou os jogadores alvinegros em dez jogos e obteve um aproveitamento de 63% no clube.

Artur Jorge x Luís Castro

O começo de Artur Jorge chama atenção. Afinal, os números do português são superiores aos de Luís Castro no futebol brasileiro. O ex-técnico alvinegro, que fez um bom trabalho no Brasileirão de 2023, teve 60% de aproveitamento em suas primeiras dez partidas no Glorioso.

Os primeiros dez jogos no Botafogo

Artur Jorge: seis vitórias, um empate e três derrotas.

Luís Castro: cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Início no Botafogo

Se comparar os primeiros dez jogos, Artur Jorge teve um começo de trabalho melhor do que Luís Castro, Lúcio Flávio e Tiago Nunes. No entanto, os números do português não foram superiores aos de Fábio Matias. O profissional, que trabalhou como técnico interino em 2024, teve 83% de aproveitamento no clube, com oito vitórias, um empate e uma derrota.

Aliás, Artur Jorge é muito bem avaliado por John Textor. O empresário é adepto do futebol ofensivo e agressivo, que se encaixa perfeitamente com perfil do português. O técnico ainda está no início do seu trabalho no clube. Contudo, os primeiros jogos do treinador deixaram uma boa impressão.

O Botafogo disputa pelas primeiras posições do Brasileirão e tem uma “final” de Libertadores para disputar. Afinal, os jogadores alvinegros entram em campo nesta quinta-feira (16/05), diante do Universitario, às 19h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela quinta rodada da Libertadores. Com seis pontos conquistados, os comandados de Artur Jorge estão na segunda colocação do Grupo D e sonham com uma classificação para as oitavas de final.

