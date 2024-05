Jogadores do Botafogo são cortados de viagem por indisciplina

O Botafogo conta com desfalques importantes no jogo diante do Universitario, pela Libertadores. Afinal, Óscar Romero e Diego Hernandez estão afastados da partida por razões disciplinares. O clube divulgou a informação nas redes sociais.

Assim, Óscar Romero e Diego Hernandez retornaram ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (13/05) e sequer viajaram com os companheiros para Lima, no Peru. O clube ainda não informou o motivo da indisciplina dos jogadores alvinegros.

O Botafogo informa que, por razões disciplinares, os atletas Romero e Diego Hernández não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, na quinta (16), pela Conmebol Libertadores. Ambos retornam ao Rio e irão realizar atividades em… pic.twitter.com/jbveeOjcBa — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 13, 2024

Desfalques do Botafogo na Libertadores

Aliás, Óscar Romero é um dos reforços do Botafogo para temporada e vem sendo utilizado por Artur Jorge. O paraguaio deu duas belas assistências nos jogos contra LDU e Fortaleza, no Nilton Santos e no Castelão, respectivamente.

Diego Hernandez chegou ao Glorioso no fim de 2023 e também vinha ganhando sequência com Artur Jorge. O uruguaio tem contrato no clube até o fim desta temporada. O atacante conta um gol e uma assistência em 2024.

Aliás, Botafogo e Universitario se enfrentam nesta quinta-feira (16/05), às 19 (de Brasília) em Lima, no Peru, pela quinta rodada da Libertadores. Com seis pontos, os jogadores alvinegros estão na segunda colocação do Grupo D e buscam uma classificação para as oitavas de final.

