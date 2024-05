Filha de ídolo do Flamengo quer bombar na música com albúm novo: ‘Nunca fui santinha’

Buscando mostrar “mais brasilidade e sensualidade com a sua música”, Ana é filha de Petkovic, de um dos jogadores mais cultuados do Flamengo no inicio dos anos 2000 e quer fazer sucesso no Brasil, apesar de suas origens serem do outro lado do planeta. Ela quer alcançar voos solos na música e mostrar todo seu potencial, mas faz questão de manter o sobrenome que deixou o pai muito famoso.

Apesar de ser filha de quem é, ela não faz nenhuma questão de passar a imagem de recatada e deixa claro: “Nunca fui santinha”.

Pai fez história com camisa rubro-negra

Apesar do nome bem brasileiro, Ana é também Petkovic, filha do sérvio mais brasileiro da história: Dejan Petkovic, idolo do Flamengo, campeão Carioca em 2011 e Brasileiro, em 2009. Ela busca voos solos e vai lançar a música “Enfeitiçar” na próxima sexta-feira, dia 17.

"Esse é um lado mais sexy, poderoso, ousado e sagaz meu que sempre existiu, mas que, desde que comecei a cantar, nunca mostrei tão explicitamente assim. Agora foi o momento perfeito para trazer essa nova cara do meu trabalho, na verdade eu nunca fui santinha", disse.

Nascida em Madri, na Espanha, Ana Petkovic tem 26 anos e se naturalizou brasileira, por ter sido criada no Rio de Janeiro desde pequena. Ela canta e compõe em português, inglês, espanhol e sérvio e toca instrumentos como piano e guitarra.

"Eu compus essa música em um momento de muita autonomia e autoconhecimento, uma fase em que todas as mulheres passam. Não é questão apenas de ‘enfeitiçar’ os homens, mas de usar esse poder para ter poder sobre si mesma e no meu caso eu tenho os dois", afirmou Ana sobre inspirar outras mulheres.

Ana é filha mais velha de Pet, que depois da aposentadoria trabalhou como treinador de futebol e comentarista esportivo. Em 2022, Ana Petkovic se casou e o pai foi para a Sérvia para participar da cerimônia que contou com uma apresentação musical da noiva.