Giroud confirma saída do Milan para a Major League Soccer

Informação antes tida apenas no campo dos bastidores, a transferência de Olivier Giroud para a Major League Soccer (MLS) é um fato. Com a afirmação vindo, aliás, do próprio centroavante francês de 37 anos de idade.

Em comunicado feito de maneira conjunta com o Milan, Giroud informou que as próximas partidas serão suas últimas com a camisa do Rossonero. Foram três temporadas onde, até o momento, angariou 130 duelos com 48 gols, 20 assistências e o título do Campeonato Italiano em 2021/2022.

“Estou aqui para dizer que as duas próximas partidas serão minhas últimas pelo Milan. Minha carreira vai continuar na MLS. Sou muito orgulhoso de tudo o que fiz aqui no Milan ao longo das últimas três temporadas. É o momento certo de fazer esse anúncio. Me desculpem, pois estou um pouco emocionado. Então, sim, minha história no Milan acaba esse ano, mas o Milan vai permanecer para sempre no meu coração”, detalhou.

Oficialmente, Giroud evitou ser específico sobre qual seria seu novo clube no futebol dos Estados Unidos. Todavia, nas redes sociais, já existem fotos do jogador formalizando acordo para chegar ao Los Angeles FC, clube de outra figura francesa com larga história na Europa, Hugo Lloris.

Nova experiência

Esta será a primeira experiência na carreira do atleta fora do futebol europeu. Com formação no Froges OCF, Olivier Giroud rodou por Grenoble, Istres e Tours antes de chamar a atenção tanto da França como da Europa defendendo o Montpellier. Em 2011/2012, foi a grande figura ofensiva da equipe que conquistou o histórico título do Campeonato Francês.

Depois disso, ele construiu uma bonita e vitoriosa história com as camisas de clubes como Arsenal e Chelsea antes da recente passagem na Itália.

