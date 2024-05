Arthur marca pela primeira vez desde 2021, e dá vitória à Fiorentina

O volante Arthur, revelado pelo Grêmio, foi fundamental na vitória da Fiorentina por 2 a 1 sobre o Monza, nesta segunda-feira (13), pelo encerramento da 36ª rodada do Campeonato Italiano. Foi dele o gol que selou o triunfo da Viola, finalista da Liga Conferência.

O resultado deixa o time de Florença vivo em duas frentes por vaga na Liga Europa 2024/25. Já que chega aos 53 pontos e deixa o Napoli (51) para trás na tabela, ficando na oitava posição mesmo com um jogo a menos que os rivais.

Roma (sexto, com 60) e Lazio (sétimo, 59) são as equipes que estão se classificando para a Liga Europa no momento. Caso a Fiorentina fique em oitavo (zona de Conference League), ainda poderia se classificar se vencer a decisão da própria Conference, contra o Olympiacos, no dia 29.

Quem saiu na frente foi o Monza, visitante da noite, com Djuric, de cabeça (9′). Nico González, porém, também de cabeça, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, aos 32′. Na etapa final coube a Arthur, brasileiro ex-Barcelona, Juventus e Liverpool, fazer o gol da vitória.

Ele recebeu na intermediária, girou sobre o defensor e soltou a bomba de fora da área, rasteiro: 2 a 1, aos 33′. Foi seu primeiro gol com a camisa da Fiorentina, coroando uma boa temporada do volante, que fez sua 45ª partida no ano. Ele não marcava desde janeiro de 2021, em vitória por 2 a 0 da Juventus sobre o Bologna.

