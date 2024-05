Com frango de goleiro e artilheiro improvável, Aston Villa e Liverpool empatam

A 37ª e penúltima rodada da Premier League inglesa se encerrou nesta segunda-feira (13/5) com o sensacional empate, 3 a 3, entre Liverpool e Aston Villa. O jogo foi em Birmingham, no Villa Park. Os Reds tiveram posse (59), mas o Aston Villa, em casa e precisando do resultado, finalizou mais, 19 a 14. O Liverpool vencia por 3 a 1 até os 40 da etapa final, mas cedeu o empate num jogo com dois personagens. O goleiro do Aston, Dibu Martínez, engoliu um frango no primeiro ataque, mas fez pelo menos quatro grandes defesas. Já o colombiano Durán entrou aos 35 da etapa final e fez os dois gols que fizeram o Aston Villa sair da derrota iminente ao empate. Os outros gols do Liverpool foram de Gapko e de Quansai. Já Tielemans fez o outro tento do Aston Villa.

O Liverpool já está consolidado no terceiro lugar e não perde mais a posição, já que tem 80 pontos, 12 à frente exatamente do Aston Villa. O time de Birmingham, com 68 pontos, ainda pode perder a posição no G4 (vaga à Premier League) para o Tottenham, que tem 63. Mas assegura vaga antecipadamente à Champions se o Tottenham não vencer o Manchester City no jogo atrasado desta terça-feira.

Veja aqui a tabeça de classificação do Campeonato Inglês

Que françago, Martínez!

O primeiro tempo foi excelente e muito movimentado. O primeiro jogo foi logo aos dois minutos, para o Liverpool. Elliot recebeu pela direita e cruzou. A bola bateu em Pau Torres e veio fraquinha para o goleiro Emiliano Martínez. Mas o argentino campeão do mundo tentou encaixar, deixou escapar e, quando tentou agarrá-la pelo rabo, empurrou ainda mais para dentro do gol. Frangaço.

Liverpool em vantagem

Apesar de levar um gol insólito, o Aston Villa não perdeu o foco e conseguiu o empate aos 12, com Tielemans concluindo ótima jogada de Watkins pela esquerda. O cruzamento para a entrada da área encontrou o belga livre. Foi meter a bomba e deixar tudo igual. Contudo, aos 23, Gapko recolocou o Liverpool na frente, concluindo troca de passes que envolveu Salah, Luis Díaz e Gómez, que cruzou para o atacante holandês mandar para a rede. Primeiramente o juiz deu impedimento, mas o VAR confirmou o gol. O jogo seguiu sempre em aberto, mas com o Aston perdendo as duas melhores chances, com o brasileiro Diego Carlos e com Moussa Diaby.

Veio o segundo tempo e, aos três, o Liverpool ampliou quando Ellitot cobrou falta pela esquerda em chuveirinho e encontrou Quansah na segunda trave. A cabeçada do zagueiro não deu chance para Dibu Martínez. Foi no ângulo direito do goleiro, batendo na trave antes de entrar. Antes dos 20 minutos, cada time teve um gol anulado por impedimento. Primeiramente o Aston, com Watkins. Já o Liverpool viu o VAR anular um de Elliot.

Aston Villa arranca empate

Dibu, que falhou no primeiro gol, fez pelo menos quatro defesas fantásticas que evitaram que o Liverpool conseguisse a goleada. E , aos 40, MacAllister falhou na saída de bola. Durán ficou com a sobra, limpando da esquerda para o meio e mandou um chute colocado que recolocou o Aston Villa no jogo e na pressão até o fim. Quase levando um gol: Darwin Núnez mandou para dentro, mas o VAR anulou: impedimento. Aos 43, Diaby arrancou pelo meio e tocou para Durán, que tocou quase sem querer, de coxa e, 3 a 3 no placar, para euforia de Tom Hanks. O ator, torcedor apaixonado do Aston, viu o jogo das tribunas e não escondeu a euforia. O time está muito próximo de vaga à Champions.

Jogos da 37ª rodada do Inglês

Sábado (11/5)

Fulham 0x4 City

Everton 1×0 Sheffield United

West Ham 3×1 Luton Town

Bournemouth 1×2 Bretnford

Wolverhampton 1×3 Crystal Palace

Tottenham 2×1 Burnley

Newcastle 1×1 Brighton

Nottingham Forest 2×3 Chelsea

Domingo (12/5)

Manchester United 0x1 Arsenal

Segunda (13/5)

Aston Villa 3×3 Liverpool

